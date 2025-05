Real Madrid : le vestiaire a déjà des doutes sur Xabi Alonso

Le Real Madrid a déjà tourné la page Carlo Ancelotti. Après avoir rendu hommage au Mister samedi pour la dernière de la saison, les Merengues ont officialisé l’arrivée de Xabi Alonso dès le lendemain. Puis, le nouvel homme fort de la Casa Blanca a été présenté lundi à la presse, sous le regard bienveillant de son président Florentino Pérez. Ce dernier a d’ailleurs eu quelques mots pour l’ancien milieu. «Aujourd’hui, tu reviens à Madrid en tant qu’entraîneur de la première équipe et prêt à relever l’un des plus grands défis de ta vie. Tu auras des supporters qui t’aimeront et t’admireront. Tu connais les exigences de ce club, mais je suis sûr que nous partagerons de nombreuses joies. Cher Xabi, bienvenue chez toi, bienvenue au Real Madrid.»

De son côté, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a évoqué sa joie de revenir à Madrid avant d’exposer ses plans. «J’ai une idée de la manière dont nous voulons jouer, mais le système peut évoluer. Je veux que l’équipe transmette de l’émotion et de l’énergie, qu’elle joue avec ambition et crée un lien avec les supporters. La symbiose que nous recherchons est essentielle pour un bon début de saison. J’aime développer le potentiel de chaque joueur pour que les pièces s’assemblent. (…) L’idée est de savoir comment faire, de toujours avoir le contrôle et de savoir quoi faire. Mais il faut savoir gérer les situations, rechercher le pressing et reculer si nécessaire. Mais l’idée d’un jeu ambitieux et actif, où on sait prendre des initiatives… nous avons des joueurs pour ça.»

Les joueurs se posent des questions

Sauf que ce n’est pas forcément l’avis de tout le monde. Selon nos informations, plusieurs éléments du groupe madrilène ont des "inquiétudes" vis-à-vis du nouveau coach nous a-t-on fait savoir. En effet, ils se posent déjà des questions concernant le style de jeu que Xabi Alonso souhaite mettre en place. Certains estiment que le Real Madrid n’a pas les joueurs pour coller à ce qu’il veut faire, notamment en défense avec un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1. La défense, qui n’est pas forcément aidée par le manque de travail défensif de certaines stars, a été l’un des points faibles de la Casa Blanca cette saison. Passer à trois derrière alors que l’équipe est habituée à une défense à 4 suscite quelques interrogations. Mais avec le mercato et les signatures de renforts derrière avec Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et d’Alvaro Carreras, Xabi Alonso aura certainement beaucoup plus de choix que son prédécesseur.

Autre point qui a fait parler dans l’intimité du vestiaire : le traitement réservé aux anciens. Une bonne partie du groupe n’a pas apprécié la façon dont les cas Lucas Vazquez et Luka Modric ont été gérés, notamment pour le Croate. Ce dernier devait initialement prolonger son bail d’une année mais il y a eu un changement de dernière minute quelques jours avant la fin de la saison. Il ne reste réellement que Dani Carvajal parmi les tauliers. Pour certains, l’expérience des anciens était importante au-delà du rectangle vert. Le fait que Xabi Alonso se passe d’eux a fait tiquer. Mais l’Espagnol n’a pas été le seul à trancher puisque la direction n’était pas non plus pour continuer avec eux. Prêt à poser sa patte sur le Real Madrid, le coach de 43 ans a justement été choisi pour ça par Florentino Pérez et ses équipes. Il doit amener un vent de fraîcheur et remettre sur de bons rails une équipe qui a été décevante. Les joueurs, qui n’ont pas encore eu l’occasion de discuter avec lui, sont prévenus !