Ligue des Champions : Monaco, l’OM et le PSG connaissent déjà leurs adversaires

Clap de fin pour la saison 2024/2025 ce week-end. En effet, plusieurs équipes ont obtenu ce dimanche leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions sur le gong. En Angleterre, Manchester City, Chelsea et Newcastle ont obtenu leur billet tout comme la Juventus en Italie. Championne de Belgique, l’Union Saint-Gilloise va également participer pour la première fois à la phase de poules de la Ligue des Champions. Du côté de la France, les trois représentants sont connus depuis un moment. Devant jouer la finale ce samedi contre l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain disputera la prochaine Ligue des Champions. Scénario similaire pour l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco qui ont respectivement terminé deuxième et troisième de Ligue 1. Quatrième, Nice devra passer par les tours préliminaires et ne fait pas partie des 29 participants déjà connus.

Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, le chapeau de ces trois formations est déjà connu. Les Franciliens seront dans le chapeau 1 tandis que les Asémistes seront dans le chapeau 4 (même si petit espoir de chapeau 3). Pour ce qui est de l’Olympique de Marseille, ce sera le chapeau 3 qui leur est offert. Cela offre une certaine visibilité sur les principaux adversaires à affronter puisque dans les tours préliminaires, il y aura deux équipes qualifiées parmi Nice, Feyenoord, Benfica, FC Bruges, Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Glasgow Rangers, Servette, RB Salzbourg, Brann et Panathinaïkos. Les cinq autres tickets viendront de la voie des champions avec des clubs comme Copenhague, le Dynamo Kiev, Bodo/Glimt, Bâle ou le Celtic Glasgow.

Nos Français peuvent s’attendre au pire

Si on s’arrête uniquement aux équipes déjà qualifiées, il y a du beau monde avec le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool, l’Inter Milan, Chelsea, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone dans le chapeau 1. Des adversaires redoutables pour nos trois clubs français qui en affronteront au moins deux de cette liste, un à domicile et l’autre à l’extérieur. Dans le chapeau 2, on ne connait pas encore tout le monde, mais on sait qu’il y aura Arsenal, le Bayer Leverkusen, l’Atalanta, Villarral, la Juventus et l’Eintracht Francfort. Sept formations rodées aux joutes européennes et qui ne seront pas si faciles à manoeuvrer.

Dans le chapeau 3, on retrouve Tottenham le vainqueur de la Ligue Europa, les Néerlandais du PSV Eindhoven et de l’Ajax Amsterdam, mais aussi le Napoli, le Sporting CP, l’Olympiakos et le Slavia Prague. Enfin, le chapeau 4 voit les présences de Galatasaray, l’Union Saint-Gilloise, Bilbao et Newcastle. Un plateau assez relevé pour le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et Monaco qui peuvent déjà s’attendre à un tirage compliqué. S’il manque encore 7 équipes, on peut déjà s’imaginer un tirage de la mort avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, la Juventus, Tottenham, Naples, Bilbao et Newcastle qui serait terrible s’il s’abattait sur un de nos clubs français (on ne peut affronter que deux équipes par championnat).

Pire tirage possible : Bayern Munich, FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Juventus, Tottenham, Naples, Bilbao et Newcastle

Meilleur tirage possible : Chelsea, Borussia Dortmund, Eintracht Francfort, Villarreal, Slavia Prague, Olympiakos, Galatasaray et Union Saint-Gilloise