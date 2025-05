Raul quitte le Real Madrid

Alors qu’il briguait la place de manager générale de l’équipe A du Real Madrid, Raùl n’a même pas été évoqué dans les discussions, le club se concentrant sur le profil de Xabi Alonso, devenu désormais entraîneur des Merengues. Ce mardi, le club a annoncé que l’ancien attaquant a démissionné de son poste d’entraîneur du Castilla. Il quitte donc le Real Madrid.

«C’est une source de fierté pour le Real Madrid d’avoir l’une des plus grandes légendes de notre histoire et du football mondial comme entraîneur et préparateur de notre système de jeunes. Raúl sera toujours dans le cœur de tous les fans du Real Madrid, et le Real Madrid sera toujours sa maison», précise le club dans un communiqué. Vainqueur de la Youth League avec la Castilla en 2020, Raul dirigeait la réserve de la Casa Blanca depuis 2019.