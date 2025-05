Mercato : Cristiano Ronaldo hésite entre 2 clubs très puissants

A 40 ans, Cristiano Ronaldo court toujours. Cette saison, le Portugais a marqué 35 buts et délivré 4 assists en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Mais CR7 n’a pas réussi à remporter la Saudi Pro League après laquelle il court depuis un peu plus de deux ans maintenant. Malgré tout, il a de nouveau été sacré meilleur buteur de la ligue. Une petite consolation pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui arrive à un tournant de son aventure puisqu’il est en fin de contrat le 30 juin prochain.

De quoi nourrir tous les fantasmes. Son nom a été cité pour des piges au Real Madrid ou d’autres clubs comme le Raja Casablanca, les Rayados de Monterrey ou Botafogo dans l’optique de participer à la Coupe du Monde des Clubs qui se déroulera cet été aux Etats-Unis. Et la dernière sortie médiatique du quintuple Ballon d’Or n’a rien arrangé. Hier soir, après la défaite de son équipe face à Al-Fateh, il a publié un message énigmatique sur ses réseaux sociaux personnels. «Ce chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Reconnaissant envers tous.»

CR7 est en pleine réflexion

Beaucoup l’ont interprété comme un message d’adieu pour Al-Nassr et ses supporters. Ce qui est le cas de son ami, le journaliste Edu Aguirre. Sur le plateau d’El Chiringuito, il a assuré que rien n’est exclu concernant l’avenir de la superstar portugaise. Mais la réalité est bien différente. Selon nos informations exclusives, Cristiano Ronaldo a aujourd’hui deux options sérieuses sur la table et il y réfléchit. La première est de prolonger l’aventure avec Al-Nassr, qui lui a fait une proposition au sujet de laquelle les deux parties sont quasiment d’accord.

Mais l’attaquant né en 85 hésite car il est aussi dans le viseur d’Al-Hilal. L’écurie saoudienne cherche à attirer un grand nom depuis le départ de Neymar Jr l’hiver dernier. Elle a jeté son dévolu sur CR7. Et elle a un argument dans sa manche, à savoir le Mondial des Clubs. En effet, Al-Hilal va participer à ce nouveau tournoi organisé par la FIFA. Ce qui n’est pas pour lui déplaire, lui qui aime la compétition et qui est ambitieux. En pleine réflexion entre deux clubs riches et puissants, Cristiano Ronaldo va devoir trancher très rapidement. La balle est dans son camp !