Le PSG a fait une offre pour une recrue à 40 M€

Le Paris Saint-Germain rêve encore plus grand. Sacré champion d’Europe samedi soir après une écrasante victoire face à l’Inter Milan (5-0), le club de la capitale va avoir seulement quelques jours de repos avant d’enchaîner avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA puis un peu plus tard avec la Supercoupe d’Europe durant cet été 2025. Luis Enrique et son staff, toujours très prudents en ce qui concerne la santé physique et mentale des joueurs, veillent déjà au grain. Ils feront attention à leur groupe et miseront notamment sur le turn-over comme l’a expliqué Le Parisien ce mardi.

La suite après cette publicité

Mais les pensionnaires du Parc des Princes veulent également apporter du sang neuf à cet effectif qui a impressionné la planète football cette saison. Pour cela, ils comptent sur le mercato et sur Luis Campos, l’homme au carnet d’adresses XXL. Et il a déjà commencé à plancher sur les arrivées. La priorité est de mettre la main sur un défenseur central droit comme annoncé un peu partout depuis des mois. Mais ce mardi, Le Parisien et AS expliquent que les Franciliens sont sous le charme de Mario Gila.

La suite après cette publicité

Mario Gila plaît à Paris

Le média français explique que le joueur de la Lazio Rome a été observé à plusieurs reprises par Luis Campos, mais qu’il est encore trop tôt pour dire qu’il sera le joueur recruté par le PSG. De son côté, la publication ibérique indique que Gila a reçu deux propositions venues de Premier League mais que l’offre du PSG est plus alléchante. AS ajoute que la Lazio a fixé son prix à 40 M€, tout en sachant que le Real Madrid conserve un pourcentage de 50 % sur une éventuelle revente. En plus d’un roc défensif, le PSG veut aussi deux autres renforts cet été. Le Parisien parle d’un latéral droit, capable de suppléer Achraf Hakimi qui sera absent durant la CAN, et d’un ailier, qui évoluerait plutôt sur le côté droit.

Pour ce poste, c’est le milieu offensif argentin Franco Mastantuono qui est dans le viseur. Luis Enrique a notamment échangé avec lui et le dossier semble en bonne voie, alors que sa clause libératoire est de 45 M€. Si le PSG planche donc sur 3 arrivées, il a aussi ses idées concernant les départs. Le Parisien indique que l’écurie française veut d’ores et déjà boucler 6 départs. Il s’agit d’éléments en prêt cette saison, hormis Gabriel Moscardo. Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Marco Asensio, Carlos Soler et Renato Sanches sont concernés. Mais d’autres joueurs du groupe actuel, comme Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos ne seront pas retenus. L’été s’annonce agité à Paris.