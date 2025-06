Zinedine Zidane a reçu une offre démentielle

« Je me sens légitime en équipe de France, où j’ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c’est un rêve, j’ai hâte ». Plus tôt cette semaine, Zinedine Zidane s’exprimait sur son avenir et confirmait ses envies de prendre les commandes de l’Equipe de France dans un avenir proche. Le poste lui sera-t-il offert après la Coupe du Monde 2026 et le départ de Zinedine Zidane ?

Quoi qu’il en soit, en attendant de le voir éventuellement diriger la bande d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Real Madrid ne manque pas de prétendants. Nombreux sont les clubs qui ont tenté de lui proposer un job depuis son départ du Real Madrid en 2021. Il a même été questions de clubs comme la Juventus et Manchester United.

Il a dit non

Et voilà que le quotidien L’Equipe indique que la légende du football français a reçu une offre monumentale ces derniers jours. Elle vient du club d’Al Hilal en Arabie saoudite. Le géant du foot saoudien se cherche encore un remplaçant pour Jorge Jesus, et veut un gros nom pour disputer ce Mondial des Clubs 2025. Une proposition a ainsi été formulée à Zizou, avec un contrat d’un an et salaire dépassant les 100 millions d’euros pour cette seule année à la tête du club. Monstrueux.

Ce qui lui aurait d’ailleurs permis de prendre les commandes des Bleus une fois son contrat terminé. Mais Zidane a dit non. Il a décliné la proposition saoudienne, ayant d’autres plans pour son avenir proche. C’est Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter, qui devrait endosser le costume d’entraîneur d’Al Hilal. Autant dire qu’on ne verra probablement pas Zizou sur un banc avant 2026 et sa possible arrivée à la tête des Bleus…