Semedo nommé PDG par intérim d’Al-Nassr

José Semedo a été nommé PDG par intérim d’Al-Nassr. Ancien footballeur professionnel passé par des clubs comme le Cagliari Calcio et Charlton Athletic, et ex-international Espoir portugais, il connaît bien la maison saoudienne pour y avoir œuvré ces deux dernières années. Présent au sein du club depuis deux ans, il connaît bien l’environnement et les exigences de la structure.

Fort de son expérience sur le terrain et de sa formation managériale, il souhaite impulser une nouvelle dynamique. « Nous ferons tout ce qu’il faut pour construire quelque chose d’extraordinaire », a-t-il assuré, déterminé à inscrire Al-Nassr dans un nouveau cycle ambitieux.