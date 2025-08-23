Ligue 1
LOSC : Edon Zhegrova de retour dans le groupe
Annoncé sur le départ au cours des derniers mois, Edon Zhegrova reste pour l’heure un joueur du LOSC. Si le Kosovar est dernièrement associé à la Juve ou encore à l’OM, les Dogues pourront compter sur ses services pour la réception de l’AS Monaco ce dimanche.
L’ailier lillois de 26 ans figure, en effet, parmi les joueurs convoqués. Une liste de 21 joueurs où l’on retrouve également Thomas Meunier mais aussi Olivier Giroud, buteur le week-end dernier pour son retour en L1.
