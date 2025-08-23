Menu Rechercher
LOSC : Edon Zhegrova de retour dans le groupe

Par Josué Cassé
1 min.
Edon Zhegrova a donné le tournis à la défense de la Juventus @Maxppp
Annoncé sur le départ au cours des derniers mois, Edon Zhegrova reste pour l’heure un joueur du LOSC. Si le Kosovar est dernièrement associé à la Juve ou encore à l’OM, les Dogues pourront compter sur ses services pour la réception de l’AS Monaco ce dimanche.

LOSC
Le groupe pour le retour à la maison demain est là 👊

Avec le retour d'Edon Zhegrova 🔙

#LOSCASM
L’ailier lillois de 26 ans figure, en effet, parmi les joueurs convoqués. Une liste de 21 joueurs où l’on retrouve également Thomas Meunier mais aussi Olivier Giroud, buteur le week-end dernier pour son retour en L1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
