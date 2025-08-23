Al Ahli brise le rêve de CR7 et décroche la Saudi Super Cup

Quelle soirée renversante en finale de Saudi Super Cup ! Longtemps, Cristiano Ronaldo a cru remporter le trophée avec Al Nassr grâce à son penalty transformé à la 41e minute. Mais presque immédiatement, Franck Kessié a répondu dans le temps additionnel, parfaitement servi par le Français Enzo Millot (45e+6). En première période, Kingsley Coman a multiplié les accélérations et les centres sur son couloir droit, s’imposant comme l’un des hommes les plus actifs de la rencontre. Le match a ensuite basculé en seconde période : Brozović pensait donner la victoire aux siens en fin de match d’une frappe enroulée à la 82e, avant qu’Ibanez ne surgisse à la 89e sur un centre de Riyad Mahrez pour arracher les tirs au but.

La séance de tirs au but a scellé le destin. CR7, Brozović, Toney, Kessié et Mahrez ont tous transformé, tout comme João Félix. Mais le malheureux Al Khairabi a manqué le sien pour Al Nassr, laissant la balle de match à Galeno. Le joueur d’Al Ahli n’a pas tremblé et a offert le sacre à son club. Terrible désillusion pour Cristiano Ronaldo, toujours en quête de son premier titre officiel avec Al Nassr, tandis que les Ahlawis soulèvent le trophée et écrivent une nouvelle page de leur histoire.