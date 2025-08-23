Menu Rechercher
Commenter 10
SPL

Cristiano Ronaldo bat un nouveau record hallucinant !

Par Josué Cassé
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr @Maxppp

Buteur sur penalty ce samedi face à Al-Ahli, Cristiano Ronaldo a un peu plus marqué l’histoire du football. Avec cette nouvelle réalisation, le Portugais a, en effet, atteint la barre des 100 buts sous le maillot de la formation saoudienne. De quoi devenir le premier joueur de l’histoire a marqué plus de 100 buts avec quatre clubs différents.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’attaquant de 40 ans a inscrit 451 buts en 438 matches avec le Real Madrid, 145 buts en 346 matches avec Manchester United et 101 buts en 134 matches avec la Juventus. Stratosphérique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier