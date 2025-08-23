Cristiano Ronaldo bat un nouveau record hallucinant !

Buteur sur penalty ce samedi face à Al-Ahli, Cristiano Ronaldo a un peu plus marqué l’histoire du football. Avec cette nouvelle réalisation, le Portugais a, en effet, atteint la barre des 100 buts sous le maillot de la formation saoudienne. De quoi devenir le premier joueur de l’histoire a marqué plus de 100 buts avec quatre clubs différents.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’attaquant de 40 ans a inscrit 451 buts en 438 matches avec le Real Madrid, 145 buts en 346 matches avec Manchester United et 101 buts en 134 matches avec la Juventus. Stratosphérique.