OL : match interrompu après des chants insultants contre John Textor au Groupama Stadium

Ce samedi soir, alors que l’OL mène 2-0 contre Metz au Groupama Stadium, des chants insultants visant John Textor, l’ancien président du club, ont résonné dans les tribunes. Très impopulaire à Lyon, Textor est régulièrement la cible des supporters, que ce soit dans les stades ou sur les réseaux sociaux. Les tensions se sont accentuées depuis les conflits financiers entre l’OL et Botafogo, autre club du groupe Eagle Football, dirigé par l’homme d’affaires américain.

Pour rappel, Lyon a échappé de justesse à la relégation en Ligue 2, et a été maintenu en première division à la suite de à l’arrivée de Michelle Kang à la tête du club. Mais en toile de fond, le bras de fer entre Botafogo et l’OL fragilise l’image de Textor. Le club brésilien affirme avoir prêté plus de 122 millions d’euros à Lyon depuis 2023 et réclame encore des dizaines de millions liés aux transferts de Thiago Almada et Igor Jesus.