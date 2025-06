LdC : le PSG recule au classement UEFA

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la campagne de Ligue des Champions du PSG n’a pas été fructueuse sur le plan du classement UEFA. En effet, suite à la mise à jour réalisée par l’instance européenne ce mardi, le Real Madrid a repris la tête à Manchester City, qui était leader depuis deux ans. Le Paris Saint-Germain, lui, occupe le cinquième rang européen, soit une place de moins que l’année dernière.

La faute à un système de calcul prenant en compte les points des cinq dernières années, qui retire donc aux Parisiens tous leurs points de la campagne 2020, qui les avait vus se hisser en finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le PSG est donc devancé par Manchester City (2e), le Bayern Munich (3e) et Liverpool (4e). Du côté des clubs français, seulement deux de plus se hissent dans le top 50 : Lille (31e) et Marseille (45e). Brest fait son entrée pour la première fois de son histoire, à la 108e place.