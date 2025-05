Le dérapage de Guy Roux lors du jubilé de Djibril Cissé

Ce soir, c’est le jubilé de Djibril Cissé. De nombreuses stars sont présentes (Thierry Henry, Samir Nasri, Robert Pirès, Claude Makélélé ou Didier Drogba) pour un match qui va notamment opposer une sélection de grands noms incluant ceux qui viennent d’être cités à un onze de légende de l’AJ Auxerre.

La suite après cette publicité

Et Guy Roux, logiquement présent à l’Abbé Deschamps, a notamment livré son analyse de ce match d’exhibition au micro de L’Equipe. « C’est beaucoup plus lent mais on voit des changements d’aile, c’est bien. Vous voulez que je fasse une comparaison audacieuse ? On dirait un match de football féminin, pour le rythme ça ressemble à du foot féminin, avec beaucoup de technique quand c’est bien joué », a-t-il répondu.