Rennes : une recrue hivernale déjà sur le départ

Arrivée au début du mois de janvier en Bretagne, Kyogo Furuhashi faisait partie du gargantuesque mercato déployé par les Rennais pour assurer leur maintien et remonter au classement. Et si plusieurs joueurs ont donné satisfaction, à l’image du Marseillais Ismaël Koné, ce ne fut pas le cas de l’attaquant japonais, recruté sous Sampaoli et qui correspondait trop peu au style de jeu qu’Habib Beye souhaitait mettre en place.

La suite après cette publicité

Selon le Parisien, le joueur a toujours une cote de popularité importante en Angleterre, et intéresse de très près Bournemouth. Avec la vente de Dean Huijsen au Real Madrid, les Cherries ont une manne financière importante à utiliser pour renforcer leur effectif, et lorgneraient sur l’attaquant japonais de 30 ans. Un Cherry Blossom aux Cherries, après tout pourquoi pas ?