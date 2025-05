Stade Rennais : l’étonnante recrue fantôme Kyogo Furuhashi

Difficile, la saison du Stade Rennais se termine sur une bonne note. Abonné à la deuxième partie de tableau toute la saison et s’approchant parfois de la zone rouge, le club breton s’est même retrouvé barragiste à la 19e journée de Ligue 1. Les conséquences d’un mercato estival raté et d’erreurs au cours de la saison qui ont conduit aux licenciements de Julien Stéphan et de son successeur Jorge Sampaoli. Pour remédier à leur situation, les Bretons ont ainsi fortement investi à l’hiver avec 75 millions d’euros déboursés pour les arrivées de Seko Fofana (Al-Nassr), Brice Samba (RC Lens), Anthony Rouault (VfB Stuttgart), Kyogo Furuhashi (Celtic Glasgow), Mousa Tamari (Montpellier), Kazeem Olaigbe (Cercle Bruges), Ismaël Koné (Olympique de Marseille), Jérémy Jacquet (Clermont retour de prêt), Ayanda Sishuba (Hellas Vérone) et Lilian Brassier (Stade Brestois).

Un mercato important avec quelques réussites, mais aussi des échecs. Et si le bilan est mitigé pour un Seko Fofana qui n’est pas à son meilleur niveau, il est catastrophique pour Kyogo Furuhashi. Fort de trois années et demie remplies au Celtic Glasgow où il a remporté 4 fois le championnat écossais, le natif d’Ikoma a su s’imposer comme un attaquant de qualité. Disputant 165 matches avec les Bhoys pour 85 buts et 19 passes décisives, il a crevé l’écran et s’était notamment vu lier à certains autres clubs dont Manchester City qui voulait en faire la doublure d’Erling Haaland à un moment donné. Moins en vue cette saison (12 buts et 4 offrandes en 32 matches), il restait néanmoins important pour le Celtic Glasgow qui s’appuyait toujours sur lui. En tout cas jusqu’à ce que Rennes arrive avec une offre de 12 millions d’euros et la possibilité de faire revenir Jota en Écosse (pour 10 millions d’euros).

100 000 euros la minute

Sur le papier cela s’annonçait intéressant pour Rennes avec un joueur d’expérience habitué aux compétitions européennes. Cependant, cela n’a pas suivi dans le contenu. Lancé pour la première fois contre Strasbourg le 2 février dernier à l’occasion de la première d’Habib Beye sur le banc rennais, il a évolué en tant qu’ailier et n’a pas su se distinguer. C’est simple, depuis il ne compte que 5 petites apparitions en 13 matches et a même été écarté du groupe pour trois rencontres face à Nantes, l’Olympique Lyonnais et Toulouse. Alors oui, il y a eu un problème à l’épaule qui a gêné son début d’aventure à Rennes comme l’a confié Habib Beye : «elle s’était démise contre Lille puis à l’entraînement. Cela a aussi fait partie du choix de ne pas l’impliquer d’entrée de matchs.»

Pour autant, ses difficultés physiques n’ont pas été le seul problème puisque son profil n’était pas le plus adapté à ce que souhaite mettre en place Habib Beye. Kyogo Furuhashi étant une recrue qui a été conclue pour le précédent coach Jorge Sampaoli. «Kyogo a des facultés différentes des autres attaquants, il a besoin d’avoir un point de fixation, car il est très mobile. C’est un joueur d’associations, et on travaille beaucoup en ce moment sur ces notions de complémentarité, pour qu’il se sente en confiance et pleinement impliqué», analysait Habib Beye en mars dernier.

«Même s’il n’a pas les minutes qu’il voudrait, il fait partie intégrante du groupe et il entre en jeu… Le temps de jeu de Kyogo ne veut pas dire qu’il ne répond pas à mes attentes, sinon il ne serait pas dans le groupe et il n’entrerait pas… C’est un joueur de qualité et il nous apportera, j’en suis convaincu», rajoutait le coach sénégalais à la mi-avril avant la victoire 5-1 de Rennes face au Havre. Depuis, la situation n’a pas évolué et s’est même empirée pour un élément qui ne fait plus partie du projet breton. Si le comportement du joueur est loué en interne, que ce dernier est professionnel, impliqué et travaille beaucoup à l’entraînement, Habib Beye ne compte pas sur lui et un départ cet été est souhaité pour celui dont le contrat court jusqu’en juin 2027. Un dossier que le Stade Rennais ne devra pas négliger puisque l’arrivée de Kyogo Furuhashi a tout de même coûté 12 millions d’euros, soit 100 000 euros la minute disputée…