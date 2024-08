La piste surprenante de Manchester City pour remplacer Julián Álvarez

La stabilité, c’est le choix qu’a fait Mancehster City en ce début de saison. Alors que quelques seconds couteaux comme Kalvin Phillips (Ipswich Town), Yan Couto (Borussia Dortmund), Tommy Doyle (Wolverhampton), Sergio Gomez (Real Sociedad) et Taylor Harwood-Bellis (Southampton) sont partis, le club anglais a aussi enregistré la vente de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid pour 75 millions d’euros hors bonus. Avec 116 millions d’euros récoltés cet été, la formation de Pep Guardiola s’est fait un petit trésor de guerre et n’a pourtant enregistré qu’une seule arrivée : celle de Savio, en provenance de Troyes après un prêt réussi à Girona la saison passée.

Mais le récent départ de Julián Álvarez va inciter les Cityzens à passer à l’action pour trouver son remplaçant. Avec seulement Erling Haaland comme avant-centre, les Sky Blues aimeraient donc acquérir un avant-centre supplémentaire capable de le seconder et auraient jeté son dévolu sur un joueur du Celtic Glasgow. Selon The Athletic, Kyogo Furuhashi fait partie de la liste des quadruples champions d’Angleterre en titre pour remplacer l’Argentin. Un nom assez surprenant puisque si ce dernier est une référence en Premiership, son expérience du très haut niveau reste relative avec seulement 12 matches de Ligue des Champions (2 buts et 1 passe décisive) à son actif.

Kyogo Furuhashi ouvre la porte

Boudé également avec la sélection japonaise, le joueur de 29 ans ne compte que 21 capes pour seulement 5 buts et n’a pas disputé la Coupe du monde 2022 ni la Coupe d’Asie 2024. Depuis son arrivée en Écosse en 2021, il a inscrit 73 buts en 135 rencontres. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club écossais, le site Transfermarkt l’évalue à 14 millions d’euros. D’après le média anglophone, City scrute le Japonais de 29 ans ainsi qu’un autre profil plus jeune. Parallèlement à la signature d’un remplaçant pour Erling Haaland, les Sky Blues finalisent le retour d’İlkay Gündoğan.

L’approche de Manchester City satisfait le Japonais qui serait évidemment heureux de franchir un cap dans sa carrière en rejoignant les Champions d’Europe 2023. Le plus dur serait donc de se mettre d’accord avec le Celtic Glasgow, mais les finances de Manchester City ne seront pas un frein. Pour le moment, les Sky Blues ont fait du dossier İlkay Gündoğan leur priorité, mais une fois cette opération bouclée, ils accéléreront sur le natif d’Ikoma.