Du FC Sochaux à la Premier League : l’irrésistible ascension du détonateur de Sunderland Eliezer Mayenda

Eliezer Mayenda. Si vous avez suivi l’épopée de Sunderland fraîchement promu en Premier League, vous n’avez pas pu rater le phénomène. Car si les Blacks Cats sont de retour parmi l’élite du football anglais, l’international espoir espagnol y est pour beaucoup. Pourtant, si cet attaquant gaucher a toujours été un phénomène de précocité, rien ne prédestinait le natif de Saragosse, arrivé en France à l’âge de 9 ans et repéré trois ans plus tard par le FC Sochaux alors qu’il évoluait au CS Brétigny Foot; à exploser en quelques mois de la sorte.

Mayenda, à quelques jours d’avoir 16 ans et 9 mois, était devenu le plus jeune professionnel sochalien, devançant en précocité Jérémy Ménez. Parti du côté de Sunderland à 18 ans après 15 matches de Ligue 2, l’international U20 espagnol a connu quelques mois d’adaptation à Sunderland puis lors d’un prêt en Écosse du côté des Hibernian. Plus que du temps de jeu, le jeune Mayenda a pris de l’expérience et est revenu transformé l’été dernier au point d’être devenu au fil de la saison l’un des fers de lance de l’équipe de Régis Le Bris.

Eliezer Mayenda, sensation annoncée de la Premier League…

Plus dans la percussion que dans l’organisation, Mayenda s’est mué en dynamiteur de défenseur tout au long de la saison. Très bon dans les courses progressives et les appels en profondeur, l’ancien Sochalien a brillé également dans sa capacité à faire des différences balle au pied notamment grâce à ses dribbles et ses accélérations fulgurantes. Son but marqué face à Bristol City après une course de 70 mètres, considéré comme l’un des plus beaux de la saison, en est le parfait exemple. Signe de son excellente saison, Mayenda a été appelé pour la première fois de sa carrière avec l’équipe d’Espagne espoirs (1 sélection).

Brillant tout au long de la saison régulière, notamment en deuxième partie de saison (10 buts et 5 passes décisives en 37 matches), le n°12 de Sunderland s’est mis en évidence lors des barrages d’accession en marquant face à Coventry puis face à Sheffield à Wembley lors du match décisif en marquant le but de la victoire. Sunderland, qui a récupéré l’ailier percutant au FC Sochaux pour une bouchée de pain se frotte déjà les mains. Retenu par Paco Gallardo pour un stage de l’Espagne U20 préparatoire à la Coupe du Monde U20 qui se disputera au Chili fin septembre, Eliezer Mayenda, qui est aujourd’hui suivi par les plus grands clubs européens et dont la marge de progression est encore immense, devrait rapidement frapper à la porte de la Roja s’il continue son irrésistible ascension…