États-Unis : Pochettino veut faire de Pulisic le Messi américain

Mauricio Pochettino n’a pas hésité à comparer Christian Pulisic à Lionel Messi. Invité du podcast Unfiltered Soccer, le sélectionneur des États-Unis a affirmé que le joueur de l’AC Milan devait incarner la figure emblématique du football de l’autre côté de l’Atlantique, à l’image de ce que représente Messi pour l’Argentine : «je pense que dans ce pays, Pulisic devrait être notre Messi, parce que c’est un joueur emblématique. À coup sûr, si vous demander un joueur de football à des enfants dans la rue, ils vous diront Pulisic.»

Pulisic sort de sa meilleure saison en club avec 17 buts et 12 passes décisives avec Milan, et a déjà inscrit 32 buts en 76 sélections avec les États-Unis. Absent de la Gold Cup 2025 pour récupérer après une saison intense, son choix a été validé par la fédération et soutenu par Pochettino, qui insiste cependant sur l’importance de l’attachement au maillot national : «nous parlions des joueurs argentins, brésiliens, anglais ou espagnols, ils sont désespérés. Même Messi, même Neymar, même Mbappé pour la France, ces gars sont motivés d’aller en équipe nationale. Pour eux, quand ils y vont, ils ne regardent pas si c’est un match amical, un match officiel, une Coupe du Monde. Peu importe, car c’est l’occasion de défendre une fois de plus votre drapeau, votre maillot. C’est une question de fierté. Et c’est à nous de traduire cette responsabilité.» L’intéressé sera en tout cas flatté de la comparaison.