EdF : la sortie forte de Didier Deschamps sur le Ballon d’Or

La course au Ballon d’Or serait en train de créer des tensions au sein de l’Équipe de France. Depuis quelques jours, le rassemblement de juin est scruté de près afin de déceler s’il y aurait de l’amertume au sein du groupe des Bleus. Favori pour aller chercher la plus précieuse des distinctions individuelles, Ousmane Dembélé avait vu certains de ses coéquipiers parler de Kylian Mbappé qui serait également dans la course au BO. Ce dimanche, Didier Deschamps a décidé de mettre fin à l’incendie au micro de Téléfoot :

«Il y a l’extérieur et l’interne. La vie de groupe se passe très bien. Ils se connaissent depuis des années et tout va bien. Je pense sincèrement que c’est beaucoup plus à l’extérieur. Ce n’est pas nous qui choisissons. Ce sont ceux qui sont à l’extérieur et dans l’environnement médiatique qui peuvent prendre des angles plus que d’autres. Évidemment, les joueurs concernés peuvent y penser ou même les gens qui sont autour d’eux leur en parlent aussi. Mais ce n’est pas quelque chose qui conditionne la vie en interne.»