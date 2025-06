Angleterre : Thomas Tuchel furieux de la performance de ses joueurs

Butant sur un portier en fusion, l’Angleterre n’a pas pu faire mieux qu’une maigre victoire 1-0 face à Andorre, qui fait pourtant partie des petits poucets européens. Une prestation qui a scandalisé Thomas Tuchel, atterré par le manque d’envie et d’application des cadres de son effectif.

«J’ai ressenti ça presque comme dans un match de coupe où le favori ne sent pas le danger. Je n’ai pas ressenti une équipe consciente du score de 1-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Petit à petit, l’énergie a baissé alors que nous avions besoin du contraire», a analysé le tacticien allemand. Le capitaine anglais Harry Kane a ajouté : «Ce n’est pas un match dont beaucoup se souviendront, et nous avons eu de bonnes périodes, mais nous prenons les trois points et avançons.» Une réaction est attendue dès mardi à Nottingham, ou les Three Lions affronterons le Sénégal.