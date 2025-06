Brésil : les mots de Rivaldo sur l’absence de Neymar

Intronisé sélectionneur du Brésil le 26 mai dernier, Carlo Ancelotti aura bientôt l’occasion de voir son équipe à l’œuvre les 6 et 11 juin prochain, avec deux éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l’un face à l’Équateur, l’autre face au Paraguay. Pour ces deux rencontres, le désormais ancien entraîneur du Real Madrid a choisi de se passer de Neymar. Une décision qui a évidemment beaucoup fait parler, mais qui convainc tout de même un grand nombre d’observateurs. C’est en tout cas le cas de Rivaldo.

Dans un entretien pour Betfair, l’ancien joueur du Barça a estimé qu’Ancelotti avait fait le bon choix en ne convoquant pas Neymar. Celui-ci estime qu’il reviendra par la suite, le temps d’être au top de sa forme : «je pense que si Ancelotti le convoquait, tout le monde le critiquerait en disant qu’il a emmené un joueur qui a à peine joué depuis la Coupe du Monde (2022). Ils pensent à protéger le joueur. Le plus important pour le sélectionneur est d’emmener les meilleurs footballeurs à ce moment-là. Je pense qu’il a fait ce qu’il fallait en préservant Neymar, il doit prendre soin de lui pour qu’il soit à 100 %». Pour rappel, celui qui a fait son retour à Santos en janvier dernier peine à enchaîner les matchs, blessures obligent, et a en plus de cela connu une expulsion assez cocasse lors de sa dernière sortie.