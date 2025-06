Jobe Bellingham est d’accord avec le Borussia Dortmund

Promu en Premier League avec Sunderland, le jeune frère de Jude Bellingham, Jobe, faisait partie des joueurs les plus impressionnants de Championship cette saison. Auteur de 4 buts et trois passes décisives en championnat, l’international espoir anglais attire les convoitises, surtout en Allemagne où son frère s’est révélé. Et, comme pour marcher sur les traces de Jude, c’est à Dortmund qu’il a donné son accord, malgré des négociations avec Francfort et Leipzig.

Mais selon Bild, il a cependant décliné les offres des deux autres formations allemandes. Lorsque son frère jouait encore au BVB, il fréquentait souvent le club. Par ailleurs, les dirigeants du BVB ont déployé des efforts considérables pour s’assurer les services de Jobe Bellingham, l’entraîneur Niko Kovac et le directeur sportif Lars Ricken se sont même déjà entretenus personnellement avec lui. Les négociations avec Sunderland ont commencé. Une chose est sûre : le BVB ne souhaite pas débourser plus de 25 millions, alors que Sunderland exigerait actuellement encore plus.