Rennes très chaud sur Anthony Caci, Leeds, Fulham et Dortmund en embuscade !

Si Hugo Ekitike et Michael Olise ont fait briller la France en Bundesliga cette saison, Anthony Caci s’est lui aussi mis en évidence. Il faut dire que dans un rôle de piston droit, l’international olympique tricolore a régalé tout au long de la saison. Sous l’impulsion du coach Bo Henriksen qui a décidé de placer et de maintenir l’international olympique tricolore à ce poste, l’ancien Strasbourgeois a pu exprimer au mieux ses qualités et s’est découvert des qualités de passeur (7 offrandes, le meilleur total de sa carrière) qui ont permis à Mayence de décrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Après trois saisons passées en Bundesliga, Caci (27 ans) est à la croisée des chemins d’autant qu’il est en fin de contrat en juin 2026. Mayence, bien conscient de la situation, tente actuellement de prolonger son bail. Mais c’est sans compter sur l’intérêt de nombreux clubs séduits par son profil, son potentiel et son expérience. À commencer par le Stade Rennais qui a placé le natif de Forbach tout en haut de sa liste. Le nouvel homme fort du mercato du club breton, Loïc Désiré connaît bien le piston droit pour l’avoir côtoyé à Strasbourg.

Rennes voit en Caci le successeur de Lorenz Assignon

Bientôt orphelin de Lorenz Assignon qui va rejoindre le VFB Stuttgart, le Stade Rennais verrait bien en Anthony Caci son successeur idéal sur le franc droit de sa défense. Si le profil du joueur de Mayence fait quasi l’unanimité en interne, il ne sera pas simple à boucler. Si la valeur du joueur est estimée à une dizaine de millions d’euros, ce qui est largement dans les cordes du club breton, Rennes va devoir faire face à une forte concurrence.

Selon nos informations, Leeds United et Fulham en Premier League gardent un œil attentif sur le joueur et sont clairement intéressés. Situation identique pour le Borussia Dortmund puisque le BvB a placé Anthony Caci sur ses tablettes, mais en plan B. Le dossier s’annonce donc compliqué pour les Rouge et Noir qui travaillent en parallèle sur un autre joueur français de Bundesliga, Kiliann Sildillia, le prometteur latéral droit de Fribourg qui a connu une saison compliquée en Allemagne.