Une vidéo compromettante de Franco Mastantuono fuite sur les réseaux sociaux

Tout indique que Franco Mastantuono sera joueur du Real Madrid dans les jours à venir. Le club de la capitale espagnole aurait bouclé l’arrivée du milieu de terrain argentin de 17 ans, qui coûtera un montant situé entre 40 et 45 millions d’euros aux Merengues. Et sur les réseaux sociaux, les fans du Barça ont déterré une vidéo plutôt amusante…

On y voit notamment le joueur étant enfant, avec un maillot du FC Barcelone et se déclarant fan de Lionel Messi. Une vidéo anecdotique, puisqu’il ne sera pas le premier joueur fan du Barça à signer au Real Madrid, et l’inverse est aussi vrai !