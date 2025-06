EdF : la belle statistique de Rayan Cherki

C’est ce qui s’appelle faire une entrée fracassante. Entré en jeu ce jeudi soir contre l’Espagne à la 63e minute alors que le score était de 4-1, puis 5-1 quelques instants après ses premières foulées sur la pelouse, Rayan Cherki a bien failli renverser la Roja à lui tout seul à Stuttgart. Le Lyonnais s’est d’abord illustré d’un but absolument somptueux à une dizaine de minutes de la fin, avant de parfaitement décaler Malo Gusto, dont le centre a provoqué le but contre son camp de Vivian. Puis, il a adressé un ballon millimétré à Kolo Muani pour le but du 5-4.

Et grâce à cette dernière action, le joueur de 21 ans a impressionné par ses statistiques. En adressant une passe décisive, Cherki est devenu le troisième joueur à délivrer une offrande lors de sa première apparition en Bleus au 21e siècle. Seuls Marvin Martin, le 6 juin 2011 contre l’Ukraine, et Louis Saha, le 18 février 2004 contre la Belgique, y étaient jusqu’ici parvenus. Une performance XXL aussi bien dans le jeu que dans les chiffres.