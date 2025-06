L’Atlético de Madrid pense à Cristiano Giuntoli

Après le départ d’Andrea Berta en janvier 2025, l’Atlético de Madrid se retrouve à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Parmi les candidats envisagés, Cristiano Giuntoli, récemment libéré de ses fonctions à la Juventus, attire l’attention du club madrilène selon nos informations. Des contacts sérieux ont même déjà eu lieu. Giuntoli s’est forgé une solide réputation en tant que directeur sportif, notamment grâce à son travail remarquable à Naples, où il a été l’architecte de l’équipe championne d’Italie en 2023, en recrutant des talents tels que Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et Kim Min-jae.

Son approche méthodique et son œil pour dénicher des joueurs prometteurs ont été salués dans le monde du football. Cependant, son passage à la Juventus a été plus tumultueux. Malgré des débuts prometteurs, des tensions internes, notamment avec l’entraîneur Massimiliano Allegri puis Thiago Motta, ont entaché son mandat. Des décisions controversées, comme le traitement de certains joueurs, ont également suscité des critiques. Malgré ces défis, l’expérience de Giuntoli dans la gestion de clubs de haut niveau et son expertise en matière de recrutement pourraient représenter un atout précieux pour l’Atlético, qui cherche à entamer un nouveau chapitre après l’ère Berta.