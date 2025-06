La déclaration étonnante de l’agent de Julian Alvarez sur le Barça

Arrivé l’été dernier à l’Atlético de Madrid en provenance de Manchester City, Julian Alvarez (25 ans) sort d’une saison solide avec les Colchoneros un club qu’il voulait rejoindre. Le buteur argentin comptabilise d’ailleurs 29 buts et 7 offrandes en 54 apparitions sous le maillot des Matelassiers. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de Calchin ne semble pas prêt de partir du club madrilène qui a mis le verrou à double tour. Néanmoins, son agent Fernando Hidalgo s’est fendu d’une sortie incisive où il a fait un appel du pied au FC Barcelone sur El Chiringuito.

«Alvarez aime-t-il le Barça ? Oui, oui, bien sûr, il admire les clubs espagnols. Et pour avoir suivi la carrière de Messi depuis son enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n’éprouvent pas d’affection pour le Barça, surtout au vu des performances du Barça cette saison. Julian est très reconnaissant envers les nombreux joueurs du Barça qui ont toujours parlé en bien de lui, comme Cubarsí, ce qui le motive. Aujourd’hui, il est à l’Atlético et il est très heureux ici, tout comme l’Atlético. On verra comment les choses évoluent, le football évolue vite et de bonnes choses se produiront» a-t-il déclaré.