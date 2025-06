L’Atlético ferme la porte à un départ de Julian Alvarez

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs, l’Atlético de Madrid s’affaire à densifier son effectif, et à sécuriser certains éléments qui pourraient être considérés comme sur le départ. Après la prolongation d’Antoine Griezmann hier, le président des Colchoneros Enrique Cerezo s’est exprimé sur le second attaquant clé de son équipe, Julian Alvarez.

Et le message était clair. «Julián Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid et sera un joueur de l’Atlético de Madrid», a sèchement rétorqué Cerezo auprès des journalistes, pour botter en touche les rumeurs autour d’un potentiel départ de l’attaquant argentin vers Barcelone. Cette saison, Alvarez a inscrit 29 buts et donné sept passes décisives en 54 matches toutes compétitions confondues.