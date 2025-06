Équipe de France : Kylian Mbappé dévoile son favori pour le Ballon d’Or

La question du Ballon d’Or plane autour du rassemblement des Bleus. Peu avant la demi-finale de Ligue des Nations perdue contre l’Espagne, Manu Koné et Rayan Cherki n’ont pas souhaité trancher entre Ousmane Dembélé, favori, et Kylian Mbappé, leur capitaine et soulier d’or de la saison. «Les deux meilleurs joueurs du monde sont Français, c’est compliqué de les départager», assurait le Lyonnais. Même tendance pour Koné : «il y a deux très bons joueurs français qui peuvent l’avoir, un qui joue au Real Madrid, un au PSG. Je voterais pour les deux».

Une prise de parole qui a étonné, puisque seul Ibrahima Konaté a milité pour le vainqueur de la Ligue des Champions face au lobbying espagnol pour Lamine Yamal : «vous me parlez beaucoup de Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Personne n’a mentionné Ousmane Dembélé qui a réalisé une saison exceptionnelle (…) En toute honnêteté, celui qui mérite d’avoir le Ballon d’or, c’est Ousmane Dembélé». Mais ce samedi, Kylian Mbappé était en conférence de presse et a évidemment été questionné sur le sujet.

Kylian Mbappé vote Ousmane Dembélé

Devant les médias, le capitaine des Bleus a été clair et n’a même pas évoqué son nom parmi les favoris. Questionné d’entrée sur le sujet, l’attaquant du Real Madrid est venu au soutien d’Ousmane Dembélé. S’il voterait pour son coéquipier et ami ? «Oui. Il y a vraiment besoin d’expliquer ? En ce moment, on parle de qui ? De Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Moi, je vote pour Dembélé. Expliquer, ça veut dire que ce n’est pas clair, alors que c’est très clair», a-t-il d’abord lâché.

Avant de revenir plus globalement sur la question et d’assurer que la course au Ballon d’Or n’était pas terminée pour autant. «Cela évolue très vite. Les derniers vainqueurs l’ont montré, il y a des joueurs dont on ne parlait pas et qui l’ont gagné. Le Ballon d’Or, c’est en septembre, et il se passera beaucoup de choses d’ici là. Mais aujourd’hui, on parle d’Ousmane et de Lamine, et c’est pour ça que j’ai répondu comme ça à cette question».