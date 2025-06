L’équipe de France a choisi son candidat pour le Ballon d’Or

Le débat fait déjà rage autour du prochain Ballon d’Or et forcément avec la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, la cote d’Ousmane Dembélé a décollé d’un seul coup. Meilleur buteur parisien cette saison (33 buts, en plus de 15 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues), le joueur de 27 ans apparaît désormais comme le favori à la distinction individuelle suprême aux dépens de Lamine Yamal, l’autre grand favori, mais aussi de Raphinha, Pedri ou encore d’un certain Kylian Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs retrouvé Clairefontaine avec un sentiment mitigé.

Le lobbying a même déjà commencé depuis longtemps au Real Madrid pour voir leur attaquant soulever le fameux trophée mais il n’a pour lui que le Soulier d’Or du meilleur buteur d’Europe. Jusque-là, l’équipe de France n’avait pas eu de position tranchée, partagée entre les deux candidats présents dans son effectif mais avec le mouvement qui est en train de naître en Espagne pour désigner Lamine Yamal, les Bleus prennent cette fois fait et cause pour… Ousmane Dembélé, juste avant d’affronter la Roja en demi-finale de Ligue des Nations.

Konaté : «Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’Or !»

«Si c’est une rencontre décisive pour le Ballon d’Or ? Ce sont les Espagnols ! Ils ont posé une question à Yamal. Je ne sais pas, c’est illogique de tout vouloir remettre sur le match de jeudi, persifle Ibrahima Konaté en conférence de presse. Ousmane ce qu’il a fait cette saison, c’est exceptionnel ! Dites qu’il mérite le Ballon d’or, point barre ! Il faut souligner le talent de Yamal, je ne sais même pas si Messi a fait ça à son âge, mais il ne faut pas dire que ça va se jouer jeudi !» rétorque le défenseur central, par ailleurs victime de "Dembouz" en 8e de finale de Ligue des Champions avec Liverpool.

«Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle, je n’ai pas les mots ! Personne ne l’attendait là. Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’Or !» conclut l’un des vice-capitaines des Bleus, rejoint quelques minutes plus tard par son sélectionneur, Didier Deschamps. «Evidemment que je suis pour Ousmane ! Ça doit vous amuser médiatiquement. Je n’ai pas ça à l’esprit. La Ligue des nations peut amener à des éléments de réponse, la Coupe du monde des clubs aussi. Je ne vais pas parler de Yamal, c’est l’opposer à Ous. À choisir, je dis Ous à 100%. Il y a ce Final Four qui peut ou pas… Ousmane, avec sa saison, le mérite !» L’équipe de France fait donc front en faveur de Dembélé au détriment de Mbappé, le capitaine.