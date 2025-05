Les Madrilènes réclament le Ballon d’Or pour Kylian Mbappé !

C’est la fin d’une drôle de saison pour Kylian Mbappé. Pour son premier exercice à Madrid, le Bondynois aura pulvérisé les compteurs sur le plan statistique malgré quelques critiques essuyées à des moments précis de la saison, à l’automne notamment à la suite à de mauvaises prestations lors de gros rendez-vous. Collectivement, ce fut un gros échec puisque le Real Madrid n’a remporté aucun titre majeur, ce qui est toujours synonyme de saison ratée pour un club avec de tels standards. Le Français aura tout de même été un des seuls joueurs à avoir été épargné par la critique sur la fin de saison.

Mieux, il a battu le record de buts inscrits pour une première saison au club, faisant mieux que des joueurs du calibre de Cristiano Ronaldo ou Ivan Zamorano. Après la fin des principaux championnats européens ce week-end, l’attaquant français de 26 ans est désormais certain de remporter le Soulier d’Or, trophée qui récompense le meilleur buteur européen en championnat sur une saison. Il aura inscrit 31 buts en Liga dont il est logiquement le pichichi, dépassant donc Mohamed Salah, auteur de 29 réalisations avec Liverpool en Premier League et Viktor Gyökeres, qui a fait trembler les filets à 39 reprises avec le Sporting mais dans un championnat avec un coefficient inférieur à la Liga et à la ligue anglaise.

Les Madrilènes, à genou devant KM9

Forcément, la presse madrilène est ravie et considère ce Soulier d’Or de son numéro 9 presque comme un titre. « Mbappé s’habille en or », titre par exemple Marca, dans un article assez élogieux. « L’année 2025 de Kylian est à encadrer, au point où le parcours du Real Madrid sans Ligue des Champions, ni Liga ou Coupe du Roi ne l’exclut pas des discussions pour les titres individuels comme le Ballon d’Or », indique le média, bluffé par les prestations du Bondynois.

De son côté, AS indique que c’est la première fois qu’il remporte ce trophée, et s’enflamme aussi pour ses prestations, indiquant qu’il peut battre un record personnel. Il compte effectivement 43 buts toutes compétitions confondues, et n’est donc qu’à un but de son record personnel et de ses 44 buts de la saison 2023/2024. Il peut donc dépasser ce registre lors du Mondial des Clubs. « Mbappé, Soulier d’Or après une mauvaise saison du Real Madrid. Moi je vous dis, si le Real Madrid gagne le Mondial des Clubs, Mbappé Ballon d’Or », s’est même emporté le célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito Josep Pedrerol dimanche soir. Lamine Yamal appréciera…