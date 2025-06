L’Atlético veut récupérer Clément Lenglet… gratuitement

Et si l’Atlético obligeait un nouveau coup "à la Griezmann" avec le FC Barcelone ? C’est plus ou moins ce que laisse entendre Mundo Deportivo dans son édition du jour. Colchoneros et Blaugranas ont débuté des négociations dans le dossier Clément Lenglet. Après un premier prêt convainquant du défenseur central cette saison dans la capitale, les deux directions étaient plutôt optimistes au départ.

Sauf que les Madrilènes ont des exigences que n’avaient pas vues venir les Barcelonais. Pas question d’un nouveau prêt pour eux, ils souhaitent récupérer le Français, qui a fait son retour chez les Bleus, de manière gratuite alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Culés. D’après MD, Lenglet s’est déjà mis d’accord avec l’Atlético et négocie avec son employeur actuel pour trouver une solution. Une rupture à l’amiable est envisagée.