L’Atlético et le Barça accélèrent les négociations pour Lenglet

Pour le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, il ne fait aucun doute que Clément Lenglet (29 ans) évoluera la saison prochaine sous le maillot des Colchoneros. Le défenseur français s’est complètement relancé durant son prêt dans la capitale cette saison avec pas moins de 34 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 32 titularisations (3 buts, 2 passes décisives). Encore faut-il avoir un accord entre les deux clubs.

La suite après cette publicité

Selon Mundo Deportivo, cela ne devrait pas être trop compliqué à obtenir. Les directions sont convaincues de l’intérêt commun qu’elles ont à trouver et ont commencé à accélérer sur ce dossier. Tout est envisagé entre un nouveau prêt ou un transfert mais pour cela, il faudra que le Français, rappelé par Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations, accepte de baisser son salaire. En échange, il pourrait négocier un contrat plus long. Une solution est espérée avant le début de la Coupe du Monde des Clubs.