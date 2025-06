PSG : les confidences poignantes de Nasser Al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain y est enfin arrivé. Après 14 ans sous la houlette de QSI, le club de la capitale est enfin allé chercher le Graal après tant d’années de désillusions en Ligue des Champions. Samedi, face à l’Inter Milan, les hommes de Luis Enrique ont déroulé. Largement supérieurs aux Italiens, les joueurs parisiens ont marqué l’histoire de leur club en permettant à Paris de glaner la première C1 de son histoire. Une finale durant laquelle le collectif parisien a rayonné. Outre les performances individuelles monstrueuses de nombreux joueurs parisiens comme Achraf Hakimi ou Désiré Doué, le PSG est allé dominer les Intéristes grâce à une puissance collective déroutante.

Un visage qui dénote forcément avec le PSG qui a provoqué le courroux de nombreux supporters parisiens par le passé. En effet, malgré l’attrait provoqué par l’arrivée de nombreuses stars comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Paris n’a jamais réussi à aller chercher ce trophée par le passé. Un contraste qui interroge et sur lequel est revenu Nasser Al-Khelaïfi après la finale victorieuse de Munich au micro de Talksport : «je me souviens qu’après l’époque où vous aviez Neymar, puis Lionel Messi, vous m’avez dit : "Nous allons dans une direction différente. L’équipe sera jeune, ce seront des joueurs locaux, ce seront des Français. On a vu Doué, on a vu Senny Mayulu et cette superbe célébration samedi soir. C’est la direction que vous vouliez prendre, n’est-ce pas ? Des joueurs plus jeunes et plus locaux.»

NAK salue Mbappé, Messi et Neymar mais leur envoie une petite pique

Une époque est donc révolue au PSG mais Nasser Al-Khelaïfi veut conserver les souvenirs de cette dernière. Dans cette longue tirade accordée au média anglais, le dirigeant qatari a tenu à avoir un mot pour toutes les légendes passées par Paris lors du passage de QSI dans la capitale : «mais aussi, je voudrais remercier tous les joueurs honnêtement, les premiers joueurs que nous avons signés, Javier Pastore était dans notre projet, notre ex-capitaine Thiago Silva, Zlatan, Cavani, Thiago Motta. Tous, honnêtement, Di Maria, tous ces joueurs… Et, je dirai quelque chose de vraiment important, même Neymar, Messi, Kylian, ce qu’ils ont aussi fait pour le club, je ne l’oublierai jamais. Ils ont fait partie du succès, car ce qui est vraiment important, c’est de passer sur scène et d’avoir cette histoire, et d’arriver aujourd’hui…»

Toujours dans cette même envolée lyrique, le businessman parisien a expliqué que, désormais, les joueurs du PSG pouvaient mourir pour le maillot francilien, peu importe le statut. La vérité d’aujourd’hui qui n’était pas celle d’hier selon lui : «oui, nous avons changé de stratégie après tout ce que nous avons fait, ce que nous avons mal fait. Je ne suis pas sûr que nous ayons tout bien fait, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il était vraiment important pour nous de continuer ces étapes. Arriver dans cette phase avec des joueurs jeunes et talentueux. Aujourd’hui, Jim, nous avons des stars. Vous avez vu hier que le meilleur joueur de l’UEFA est Dembélé. Le meilleur jeune joueur de l’UEFA est Désiré Doué. Sept des onze titulaires de la meilleure équipe de Ligue des champions sont originaires de Paris. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous avons des joueurs stars fantastiques. Mais les stars jouent pour l’équipe, et non l’équipe qui joue pour les stars, et c’est là la différence aujourd’hui. Nous avons des jeunes joueurs affamés qui veulent mourir pour le maillot, ils veulent se suicider, ils veulent tout donner pour le club, pour l’équipe et pour les fans.» Voilà qui devrait plaire aux nouveaux joueurs du PSG. Un peu moins aux anciennes stars du projet parisien.