Atlético : Antoine Griezmann sort du silence

Alors que tout le monde était convaincu qu’Antoine Griezmann allait quitter l’Atlético cet été, il a changé d’avis récemment. Mieux, l’attaquant français de 34 ans a prolongé son bail jusqu’en 2027, après une saison plutôt moyenne, avec 8 buts et 7 passes décisives en 38 rencontres de Liga. Dans les médias du club, il a tenu à partager sa joie.

« Très heureux, heureux et fier. Je ne ressens de la gratitude que pour toute l’affection que les fans me donnent, des plus petits aux plus grands. Ils m’aident à être un meilleur joueur. Je les apprécie beaucoup. Il nous reste des années pour en profiter et continuer à écrire l’histoire ensemble », a lancé l’attaquant tricolore. Le message est passé.