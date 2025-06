Atlético : le cas Antoine Griezmann fait grincer des dents

La décision. En 2018, Antoine Griezmann avait décidé d’annoncer son choix de rester à l’Atlético de Madrid et de dire non au FC Barcelone dans un documentaire de 52 minutes produit par Gerard Piqué. Le tout à deux jours de l’entrée en lice de l’équipe de France au Mondial 2018. Une communication qui avait fait l’objet de nombreuses critiques. Ce qui n’avait pas vraiment calmé le footballeur tricolore, qui avait hésité à refaire un documentaire un an plus tard afin d’annoncer cette fois-ci son départ du club madrilène. Mais les Colchoneros avaient refusé. Quelques années plus tard, Grizi a été plus sobre dans sa manière de communiquer.

Discret concernant son avenir cette saison, le Français a finalement décidé de prolonger le plaisir avec l’écurie espagnole. L’Atlético a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse officiel. «Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético a prolongé d’une saison son contrat avec le club, qui expire en 2026. Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour renouveler le contrat du joueur français jusqu’au 30 juin 2027.» De son côté, le natif de Mâcon a partagé des publications de son club sur ses réseaux sociaux personnels.

Une prolongation qui divise l’Atlético

L’aventure continue donc entre le footballeur de 34 ans, qui était dragué par la MLS et des clubs du Golfe, et les Madrilènes. Hier soir, le président Enrique Cerezo s’est d’ailleurs réjoui de cette nouvelle. «Nous sommes tous très heureux. Griezmann est un joueur clé à l’Atlético de Madrid, il l’a montré et il continuera à le montrer. Griezmann a toujours eu pour idée de continuer et nous avions la même envie.» Sauf que cette nouvelle ne fait pas plaisir à tout le monde à l’Atlético. En effet, El Chiringuito révèle que la décision de prolonger le bail de Griezmann, qui était initialement en fin de contrat en 2026, a fait grincer des dents en interne.

L’émission espagnole explique que plusieurs voix au sein du club n’étaient pas pour sa prolongation, notamment en raison de ses performances la saison dernière et de sa condition physique. Certains membres de l’Atlético ont déconseillé au président de le prolonger. El Chiringuito explique que cette prolongation pourrait aussi être liée au fair-play financier afin de lui verser son salaire sur plusieurs années. Quoi qu’il en soit, ce choix divise au sein du club de Liga. Mais la décision a été prise. Se queda !