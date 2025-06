Robert Lewandowski promet une saison difficile au FC Barcelone

Cette saison aura été belle pour le FC Barcelone avec une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne. Un joli triplé pour les Blaugranas qui tenteront de faire aussi bien ou mieux l’an prochain. Interrogé sur la saison prochaine par Mundo Deportivo, l’attaquant Robert Lewandowski estime que le prochain exercice ne sera pas facile avec une attente plus importante à gérer.

«Ce n’était pas facile pour l’entraîneur et je pense que Hansi a parlé à tous les joueurs et il savait que si nous voulions gagner des titres, nous avions besoin de joueurs à leur meilleur niveau. Et c’est pourquoi je pense que beaucoup de joueurs ont joué à leur niveau cette saison, et je pense qu’après cette saison, la saison prochaine sera peut-être un peu plus difficile. Mais si vous vous préparez mentalement à ces choses, je suis sûr que nous pouvons jouer avec un peu plus d’expérience et au final, ce sera un peu plus facile. Mais bien sûr, chaque rival veut désormais gagner contre nous et nous devons nous préparer à cela», a-t-il déclaré.