Real Madrid : il y aura une valse des numéros

Cet été s’annonce animé sur le mercato pour le Real Madrid. Luka Modric et Lucas Vazquez vont partir tandis que Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold sont arrivés tandis qu’Angelo Stiller et Alvaro Carreras pourraient faire leur arrivée prochainement. Ces mouvements vont provoquer de gros changements sur les numéros de maillot. Avec le départ de Luka Modric, le numéro 10 va revenir à Kylian Mbappé qui va laisser le numéro 9.

La suite après cette publicité

Ce numéro pourrait ne pas être attribué ou alors repris par Endrick comme le suggère As. Ainsi, il restera six numéros restants, le 12, 16, 17, 18, 24 et 25 dont deux seront pris par Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Le premier qui porte le 12 en sélection pour le récupérer. La question se pose surtout sur Trent Alexander-Arnold qui portait le 66 à Liverpool et devra changer. À noter qu’en Espagne les numéros hors jeunes du centre de formation sont situés entre 1 et 25.