EdF : l’explication de Deschamps sur les absences de Mbappé et Tchouameni

À l’heure où il reste la finale de la Ligue des Champions à disputer et que la Coupe du Monde des Clubs débute dans moins d’un mois, il convient de rappeler qu’il y a le Final Four de la Ligue des Nations programmé la semaine prochaine. Une compétition pas franchement appréciée par les clubs qui envoient leurs joueurs concernés au dernier moment. Ce qui est le cas du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni. « On se fie à la date FIFA qui est le 2 (juin). Kylian et Aurélien arrivent lundi midi et les sept qui sont concernés par la finale de Ligue des Champions, lundi soir. Ça laisse peu de temps. (…) On ne peut pas parler de véritable préparation. On sera déjà à J-2 quand on sera à l’entraînement mardi », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Ils sont dans leur droit. Sincèrement, il y avait la volonté des deux joueurs de venir aujourd’hui, après leur employeur c’est le Real Madrid. C’est le règlement qui est comme ça, la date FIFA est le 2 (juin). La fenêtre est là, ce n’est pas être résigné. Je ne vais pas mettre les joueurs en difficulté avec leur club. Kylian, parce qu’il est capitaine, avait envie d’arriver ensemble avec le groupe, mais c’est comme ça. »