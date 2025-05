Toute l’Europe est rivée sur PSG-Inter, Ousmane Dembélé joue le Ballon d’Or

Le jour-J pour le PSG

C’est le jour J ! Ce soir à Munich, le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Le club de la capitale peut devenir le deuxième club français à soulever le trophée. En finale face à l’Inter Milan, les hommes de Luis Enrique savent qu’ils ont entre leurs mains – ou plutôt à leurs pieds – « l’étoile accessible », comme le titre le quotidien français. Une étoile qui symboliserait l’aboutissement de l’ère qatarie, commencée en 2011 et marquée par 2,283 milliards d’euros investis. L’histoire serait belle : d’un projet longtemps moqué à un géant d’Europe. Pour Luis Enrique, cette finale est bien plus qu’un match : c’est une occasion unique d’asseoir sa légitimité en dehors du Barça. Sans Mbappé, mais avec une nouvelle génération portée par Dembélé, Doué et Kvaratskhelia, le PSG incarne un projet rajeuni, technique et explosif. En face, l’Inter Milan fait figure de gardien des traditions. Trois fois vainqueur de la C1, le club lombard espère imposer sa rigueur défensive et sa science du contre pour rafler un quatrième titre européen. De Londres à Munich, tous les projecteurs sont braqués sur le PSG. Le Mirror met l’accent sur la valeur symbolique et économique de cette finale : une victoire consacrerait enfin un projet pharaonique, où les millions ont trop souvent échoué à créer une équipe. Cette fois, Paris semble avoir trouvé l’équilibre, notamment grâce à Luis Enrique, artisan d’un collectif retrouvé.

Dembélé en or ?

L’ex-Barcelonais a pris le pari de relancer Dembélé, et il a eu raison. Avec 33 buts et 13 passes décisives cette saison, l’ailier français est aujourd’hui vu comme un prétendant sérieux au Ballon d’Or, à condition de briller ce soir. Le duel à distance avec Lamine Yamal, soutenu par tout le lobby catalan, pourrait s’intensifier jusqu’à la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des Clubs. S’il délivre une grande prestation et offre la C1 au PSG, Ousmane Dembélé pourrait bien créer la surprise en 2025. Le club est prêt à enclencher une campagne médiatique massive, tandis que ses statistiques parlent déjà pour lui. Reste à voir s’il saura s’élever une dernière fois, dans le match le plus important de sa carrière.

Naples va lâcher 200 millions d’euros

Naples se prépare à un été historique. Avec 200 millions d’euros de budget, le club vise un recrutement XXL pour jouer sur quatre fronts. Conte, conforté dans ses fonctions après des échanges fructueux avec De Laurentiis, veut bâtir une équipe redoutable. Le dossier Kevin de Bruyne est en très bonne voie, tandis que Jonathan David, Edon Zhegrova, Frattesi ou encore Kang-in Lee sont ciblés. Dans l’autre sens, Osimhen, Anguissa et Lobotka pourraient quitter le navire.