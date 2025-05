PSG-Inter : Pécresse envoie un message cinglant à Hidalgo

À l’approche de la finale de la Ligue des champions, la ferveur dépasse les frontières du terrain et s’invite dans l’arène politique. Présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a tenu à afficher son soutien sans équivoque au Paris Saint-Germain, à quelques heures du choc face à l’Inter Milan. Un message teinté d’enthousiasme… et d’un brin de provocation à l’égard de la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec qui les tensions autour du Parc des Princes sont loin d’être apaisées. Tandis que la mairie refuse la vente du stade au club, Pécresse en profite pour se positionner comme une fervente supportrice du PSG, bien décidée à défendre les couleurs franciliennes sur tous les fronts.

«Après tant d’années, de galères et de combat, oh pour toi, Paris-SG, on va se casser la voix… Ici, c’est Paris !», a-t-elle tweeté. Symbole d’une rivalité politique aussi tenace que médiatique, l’absence d’Anne Hidalgo à Munich – non invitée ni par le PSG ni par l’UEFA – contraste avec le soutien affiché de Valérie Pécresse, bien décidée à incarner, seule, le visage institutionnel du football parisien sur la scène européene.