Ligue des Champions : le PSG va toucher un jackpot encore jamais vu

La saison du PSG est d’ores et déjà réussie d’un point de vue sportif avec le triplé Ligue 1-Coupe-de France-Trophée des Champions. Elle peut devenir mémorable en cas de victoire en Ligue des Champions ce soir (21h) contre l’Inter Milan. Sur le plan économique, la réussite est aussi au rendez-vous, et ce, grâce au nouveau format de la C1 décidé par l’UEFA. Avant même de démarrer cette nouvelle édition, le PSG était déjà certain de toucher un chèque de 63,35 M€.

C’est le club qui a reçu le plus parmi les grandes équipes d’Europe. Ce montant correspond à sa prime de participation (18,62 M€), au classement des 5 dernières années et aux revenus liés aux droits télés (33,66 M€), en plus de 11,07 M€ pour ses résultats passés. C’est évidemment loin d’être terminé car pour sa qualification in extremis pour les barrages (ou 16es de finale) contre Brest, c’est 80,91 M€ qui sont tombés d’un seul coup sur le compte en banque du club.

Plus de 200 M€ rien qu’avec la C1

L’obstacle breton passé, chaque tour supplémentaire franchi a rapporté des devises supplémentaires : 11 M€ pour les 8es de finale, 12,5 M€ après les quarts, puis 15 M€ pour le dernier carré. En cas de victoire ce soir, c’est 6 M€ de plus et L’Equipe ajoute même un bonus de 25 M€. Nous en sommes désormais à un total de 144,5 M€. Et puis il y aura une éventuelle participation à la Supercoupe d’Europe face à Tottenham en août prochain par 4 M€ de plus.

On en oublierait presque les recettes liées à la billetterie les jours de match. Rien que la réception d’Arsenal a rapporté 12 M€. L’ensemble des matchs au Parc des Princes ont permis au PSG d’encaisser 60 M€, un record pour le club. Vous avez bien calculé, nous dépassons la somme de 200 M€ de revenus, rien qu’avec la Ligue des Champions. De quoi offrir un bonus d’environ 1 M€ par joueur en cas de succès ce soir. Les sourires sont de mises, d’autant que la participation à la Coupe du Monde des Clubs devrait permettre de rapporter entre 100 et 150 M€. Face à de tels chiffres, on comprend aisément pourquoi les droits TV de la Ligue 1 apparaissent dérisoires à côté. Le PSG devrait toucher "seulement" 22 M€.