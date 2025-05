PSG : la promesse insolite de Khvicha Kvaratskhelia en cas de titre en C1

Devenu un titulaire indiscutable de l’effectif parisien depuis sa signature en provenance de Naples cet hiver contre 70 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia est l’élément qui a fait passer le PSG dans une autre catégorie depuis janvier. Sans doute dans le onze de départ ce soir contre l’Inter Milan pour la grande finale, le Géorgien a révélé une promesse assez insolite faite à l’un de ses formateurs au pays.

«Il m’a fait une promesse : s’il gagne, il ramènera la coupe ici, à Tbilissi. On s’assiéra dans mon bureau et on boira du vin géorgien dans le trophée», raconte Lado Kakashvili, responsable des équipes de jeune au Dinamo Tbilissi. De quoi motiver un peu plus tout un pays tout à l’est de l’Europe qui poussera déjà à fond derrière Paris dans quelques heures…