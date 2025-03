Le boom hallucinant de la Ligue 1… en Géorgie

Si les audiences de la Ligue 1 peinent à décoller cette saison en France, on ne peut pas en dire autant en Géorgie. Une surprise ? Pas vraiment, étant donné que trois stars de la sélection, à savoir Khvicha Kvarastkhelia (PSG), Georges Mikautadze (OL) et Zuriko Davitashvili (ASSE), évoluent dans le championnat français.

La suite après cette publicité

Dans un article publié par L’Équipe, on apprend même par la voix de David Labrune, directeur des droits internationaux de la Ligue 1, que notre championnat fait aujourd’hui partie des plus regardés là-bas : «en Géorgie, on n’est pas loin d’être le championnat numéro 1. Cela récompense notre approche plus fine, adaptée à ce marché précis et boostée par l’actu», explique-t-il. Les «highlights» des trois stars géorgiennes cartonnent et créent d’ailleurs un véritable engouement autour du championnat. Pour rappel, les droits de la L1 à l’international sont aujourd’hui estimés entre 125 et 140 M€, alors qu’ils étaient auparavant de 80 M€.