Udinese : accord avec Midtjylland pour Adam Buksa

C’est un nom que les supporters lensois doivent connaître. Du moins normalement puisqu’il n’a pas vraiment marqué les esprits en Ligue 1. Recruté en 2022 par le club français après des exploits en MLS, l’attaquant polonais, blessé régulièrement, n’a pas du tout confirmé à Lens. Après 8 petites rencontres avec le RCL, il a filé en Turquie puis à Midtjylland pour se relancer.

Un choix payant puisqu’il a marqué 16 buts en 35 matches à Antalyaspor puis 15 buts en 39 matches à Midtjylland. Et selon nos informations, il va découvrir un nouveau championnat. Un accord a été trouvé avec l’Udinese pour le transfert de l’attaquant de 29 ans. Le club italien va débourser 5 millions d’euros pour s’attacher ses services. Il va passer sa visite médicale dans les prochains jours.