Le Real Madrid a payé plus cher que prévu pour Trent Alexander-Arnold

Ça y est, c’est officiel. Le Real Madrid a enfin annoncé l’arrivée de Trent Alexander-Arnold. Cependant, le club merengue a annoncé dans son communiqué qu’un accord avait été trouvé avec Liverpool. Ce que les Reds ont confirmé sur leur site officiel. « Le Liverpool FC peut confirmer qu’une offre a été acceptée pour Trent Alexander-Arnold de la part du Real Madrid pour son transfert à l’ouverture de la fenêtre de transfert de juin. »

Et pour cause. Afin d’avoir TAA dans ses rangs dès le coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs (qui démarre avant la fin du contrat du joueur avec Liverpool), le Real Madrid a accepté de verser une somme d’argent. Et alors que le montant de 5 M€ était évoqué, The Athletic nous apprend que les Madrilènes ont finalement versé 10 M€. Une maigre consolation pour le club de la Mersey.