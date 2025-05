PSG - Inter Milan : les compositions probables

Jour de finale et quelle finale ! Sur un petit nuage depuis le début de l’exercice 2024-2025, le Paris Saint-Germain - déjà auteur d’un retentissant triplé sur la scène nationale (Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue 1) - va tenter de rendre son année totalement historique. Opposés à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont, en effet, une opportunité en or de marquer les esprits et écrire une nouvelle page de l’histoire du club de la capitale en remportant la C1 pour la première fois.

Pour ce rendez-vous ô combien attendu, le technicien parisien devrait, lui, s’appuyer sur ses hommes forts. Ainsi, Gianluigi Donnarumma, héroïque depuis le début des phases finales, est logiquement attendu dans les cages franciliennes. Devant l’Italien, la défense devrait, elle, être formée par Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Une arrière-garde qui a constamment fait ses preuves tout au long de la saison. Peu de surprises à prévoir également concernant l’entrejeu francilien puisque Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz sont attendus au coup d’envoi, sauf pépins physiques de dernière minute.

Le PSG avec Barcola, Pavard et Lautaro Martinez dans le onze intériste

Enfin sur le front de l’attaque, une petite interrogation demeure. Qui de Bradley Barcola ou Désiré Doué accompagnera Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ? La tendance serait plutôt à une titularisation de l’ancien Lyonnais à l’heure où nous écrivons ces lignes. De son côté, Simone Inzaghi - disposant également d’un groupe au complet à l’exception de l’absence de Joaquin Correa (pas inscrit pour la compétition) - devrait opter pour son traditionnel 3-5-2. En dernier rempart, Yann Sommer sera ainsi protégé par un trio défensif.

Alessandro Bastoni et Fransesco Acerbi devraient logiquement être associés à Benjamin Pavard, rétabli de sa blessure à la cheville. Au milieu de terrain, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Henrikh Mkhitaryan sont eux pressentis pour débuter ce choc et seront aidés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco, aligné dans des rôles de piston. Enfin, absent des terrains depuis le 6 mai dernier, Lautaro Martinez est lui aussi attendu au coup d’envoi pour accompagner Marcus Thuram à la pointe de l’attaque intériste.