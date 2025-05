Real Madrid : fin de l’aventure pour Jesus Vallejo

Une page se tourne pour Jesus Vallejo. Arrivé en 2015 au Real Madrid, le défenseur central de 28 ans a tout connu avec les Merengues. Prêté à de nombreuses reprises, le défenseur espagnol était dans la rotation du club de la capitale cette saison, mais n’a joué qu’à quatre reprises. En fin de contrat dans quelques jours, son avenir s’inscrivait loin de Madrid ces derniers jours. C’est officiel depuis ce vendredi, Jesus Vallejo quitte le Real Madrid :

«Le Real Madrid CF annonce que Jesús Vallejo a mis fin à son contrat avec le Real Madrid. Vallejo défend notre maillot depuis cinq saisons. Durant cette période, il a remporté 2 Coupes d’Europe, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 1 Liga, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne. Avec l’équipe nationale espagnole, il a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et a été champion d’Europe des moins de 21 ans et des moins de 19 ans. Le Real Madrid remercie Jesús Vallejo pour son professionnalisme, son engagement et son travail, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie.»