L’Angleterre est devenue totalement folle du PSG, Didier Deschamps ne dit pas non à un retour à la Juventus

Le PSG encore salué en Angleterre

Le sacre du PSG n’a pas fini de faire parler positivement parce que l’Angleterre est plus qu’élogieuse avec le club de la capitale et cela a le mérite d’être souligné. « Cinq sans laisser de trace » titre le Mirror avec un mot français au passage, l’âge d’or pour Paris pour le Daily Express, bref tout le monde est unanime en Angleterre, le PSG a été colossal et le Royaume est impressionné. La Farmers League a battu absolument tous les clubs anglais sur son passage et triomphe enfin en Coupe d’Europe, grâce notamment à un grandissime Désiré Doué auteur d’un doublé et d’une passe décisive. C’est que le début pour Désiré Doué écrit le Daily Mail, il a été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions et forcément, il est candidat numéro un au Golden Boy. «Tous fous de Doué» pour Le Parisien, il aura 20 ans dans un jour et pourtant il enflamme déjà toute l’Europe.

Deschamps de retour à la Juve ?

Didier Deschamps a parlé à La Gazzetta dello Sport, et il a été interrogé sur un possible retour à la Juventus et le sélectionneur des Bleus n’a pas dit non. “Je n’ai rien décidé et je ne sais pas ce que je ferai après l’équipe nationale. Tout est possible. Et impossible", a déclaré Deschamps. Pour le moment, le technicien français est focalisé sur la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne et son avenir n’est pas sa priorité, même si Deschamps avait déjà affirmé que reprendre un club était une possibilité. En attendant, le sélectionneur des Bleus a d’autres ambitions, à commencer par la Coupe du monde 2026 qui sera sa dernière danse avec l’équipe de France.

Manchester United est dans le flou

Manchester United a officialisé sa première recrue. Matheus Cunha s’est engagé avec les Red Devils pour un montant d’environ 73 millions d’euros, une nouvelle recrue très chère pour Manchester United qui va devoir confirmer cet investissement la saison prochaine. En attendant de voir les premiers pas de Cunha, on a sûrement vu les derniers d’Alejandro Garnacho. Sa relation avec Ruben Amorim est loin de s’être apaisée et le club l’a invité à partir. Pour Bruno Fernandes la situation est bien différente, Amorim veut absolument le conserver, mais le Portugais est dépité par la saison de son club et il pourrait se laisser tenter par l’offre saoudienne qu’il a reçue.