Mercato : le PSG montre la porte de sortie à 2 joueurs !

Ce fut un week-end particulièrement joyeux pour le PSG, pour ses joueurs et pour ses supporters. Les Parisiens ont ainsi remporté la première Ligue des Champions de leur histoire, humiliant l’Inter et épatant toute la planète football. Forcément, la fête a été à la hauteur de l’évènement et les festivités se sont conclues par une belle cérémonie au Parc des Princes dimanche soir. Des scènes de liesse, de joie et des sourires qui resteront gravés à vie pour ce week-end qui a peut-être été le plus important de l’histoire du club de la capitale.

Mais les joueurs savent qu’ils ne vont pas pouvoir faire la fête indéfiniment, puisqu’il y a un Mondial des Clubs à préparer. Et avec leur statut flambant neuf de champion d’Europe, le Paris Saint-Germain sait qu’il sera attendu au tournant, dès son entrée en matière dans la compétition face à l’Atlético de Madrid le 15 juin prochain. Les dirigeants eux aussi sont déjà au boulot, puisqu’ils souhaitent notamment régler certains dossiers avant le début de ce nouveau tournoi organisé par la FIFA.

Deux indésirables

Les Parisiens seraient, selon la presse argentine, bien partis pour enrôler la pépite de River Plate Franco Mastantuono, même si le milieu de terrain de 17 ans seulement ne devrait pas rejoindre le PSG dans l’immédiat. Au niveau des départs, les dossiers Donnarumma et Marquinhos sont aussi un peu délicats, notamment dans le cas de l’Italien qui est en fin de contrat en 2026, et des décisions vont devoir être prises assez rapidement. Et comme l’explique L’Equipe, il y deux joueurs qui sont poussés vers la porte : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos. Le PSG ne compte pas sur eux en vue de la saison prochaine et le Coréen comme le Portugais peuvent donc se trouver un nouveau point de chute.

En revanche, comme l’indique le média, les deux joueurs ne seront pas bradés, loin de là. Le PSG compte en plus de ça profiter de son tout nouveau statut de champion d’Europe pour montrer les muscles dans les négociations et s’il y a des clubs intéressés par ces deux joueurs, il faudra payer le prix fort. Dernièrement, différents médias ont évoqué des intérêts d’Arsenal, de Naples, et d’autres équipes en Angleterre, en Liga et en Arabie saoudite pour le Coréen. Concernant le Lusitanien, c’est plus calme, mais par le passé, la Juventus était notamment venue aux nouvelles. Affaires à suivre…